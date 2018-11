O euro ficou um metical mais caro durante a última semana em Moçambique, de acordo com as taxas de câmbio diárias divulgadas pelo banco central e seguidas pela Lusa.

Durante a última semana, o euro foi comprado no país a uma média de 69,15 meticais, enquanto a venda foi feita em média a 70,45 meticais, mantendo-se a moeda moçambicana dentro do intervalo a que tem negociado nos últimos 90 dias.

As flutuações do metical mantiveram-se inferiores a 1 por cento do seu valor ao longo dos últimos três meses.

Em relação ao dólar, cada unidade da moeda norte-americana registou uma ligeira apreciação, sendo comprada em média, na última semana, a 60,62 meticais, enquanto a venda foi feita, em média, a 61,82 meticais – tanto num caso como no outro, a transacionar-se a 25 centavos mais que na semana anterior.

A divisa dos EUA é a moeda que serve de base de cálculo às taxas de câmbio de referência para as outras moedas em Moçambique.

Taxas de câmbio médias de referência do euro em meticaisEuro…..compra…..venda23/nov…..69,03…..70,3922/nov…..69,18…..70,5521/nov…..69,14…..70,520/nov…..69,31…..70,6519/nov…..69,08…..70,45média…..69,15…..70,51

Taxas de câmbio médias de referência do dólar americano em meticaisUSD…..compra…..venda23/nov…..60,67…..61,8622/nov…..60,66…..61,8621/nov…..60,65…..61,8420/nov…..60,62…..61,819/nov…..60,52…..61,73média…..60,62…..61,82

fonte: Banco de Moçambique