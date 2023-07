Nas Notícias Municípios do interior ganham mais trabalhadores do que os do litoral Por

Estudo revela que a taxa de atração líquida é positiva para os municípios do interior e negativa para os do litoral.

O novo estudo do INTEC – Instituto de Tecnologia Comportamental -, sintetizado no Relatório de Avaliação de Condições de Vida – Melhores Municípios para Viver, Edição 2023, revela que a taxa de atração líquida é positiva para os municípios do interior e negativa para os do litoral, entre 2019 e 2021.

Analisando os dados por região, observam-se algumas diferenças significativas, com os municípios do Algarve a perderem mais trabalhadores em termos líquidos em comparação com os restantes. Já os municípios que integram a Área Metropolitana de Lisboa foram os que mais ganharam trabalhadores durante o período em análise.

Grandes municípios com mais desemprego

Ainda em termos de emprego, a taxa de indivíduos desempregados diminuiu muito significativamente a nível nacional, entre 2011 e 2021 (p<.001).

No entanto, apesar de não se registarem diferenças significativas entre os municípios do litoral e do interior (p=.531), verifica-se que existem mais indivíduos desempregados nos grandes municípios.

Observando os dados por regiões, verifica-se que a Região Autónoma da Madeira (RAM) e o Algarve são as regiões com municípios onde a taxa de indivíduos desempregados é maior, contrastando com a Região Autónoma dos Açores (RAA), onde a taxa é mais baixa (p<.001).

No que respeita ao ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem, os dados revelam que é maior nos grandes municípios do que nos municípios de média dimensão e é o menor de todos nos municípios pequenos (p<.001).

Ao nível económico, registou-se uma subida do poder de compra a nível nacional. Mais uma vez, verificam-se diferenças entre os municípios do interior em comparação com os do litoral, revelando estes últimos um maior poder de compra per capita.

Também os municípios mais pequenos têm menos poder de compra do que os de grande dimensão. Os dados revelam, também, que o poder de compra per capita é mais elevado na Área Metropolitana de Lisboa, sendo o Algarve a segunda região com maior poder de compra.

Entre 2019 e 2021, os dados indicam que houve, ainda, uma diminuição no volume de negócios por empresa nos municípios, tendo sido em menor número nos municípios mais pequenos em comparação com os outros.

A região do Algarve registou o valor mais baixo, podendo isto ser explicado pela fase pandémica que o mundo e o país passavam, o que interferiu com o turismo na região e, consequentemente, com a atividade económica ao nível dos negócios.

Sobre o “Relatório de Avaliação de Condições de Vida”

O Relatório de Avaliação de Condições de Vida integra a iniciativa Melhores Municípios para Viver (M2V), que é uma iniciativa que o INTEC realiza desde 2008 e que visa a avaliação da Qualidade de Vida dos Municípios Portugueses, com vista à identificação dos pontos fortes (a reforçar) e das oportunidades de melhoria (a implementar), por forma a ir ao encontro das reais necessidades de munícipes, investidores e da sua comunidade no geral.

Comparativamente às edições anteriores, este ano a iniciativa M2V está diferente, avaliando as Condições de Vida dos 308 municípios, tendo para isso analisado somente dados objetivos. Esta análise constitui uma ferramenta estratégica de governação produzindo dados que permitem identificar as áreas mais desenvolvidas em termos dos indicadores avaliados, assim como aquelas que necessitam de um maior investimento para dar resposta às necessidades reais da população.

Sobre o INTEC

O INTEC – Instituto de Tecnologia Comportamental, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, é um centro de cariz científico-tecnológico, que promove o desenvolvimento e a mudança de atitudes e comportamentos através de projetos de investigação-ação, colocando as “ciências comportamentais e sociais” ao serviço da prática, com vista a um aumento da performance e da qualidade de vida das pessoas, organizações e comunidades.