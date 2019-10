Escritor inglês Jonathan Coe em Cascais para residência literária internacional

O escritor inglês Jonathan Coe, que lança este mês em Portugal o romance “O coração de Inglaterra”, sobre o Brexit, participa, a partir desta semana, numa residência literária em Cascais, anunciou hoje a Fundação Dom Luís I.

Esta é a terceira residência literária internacional portuguesa, com caráter regular, de cinco confirmadas até 2020, a decorrer em Cascais.

“Acaba de chegar a Cascais o escritor cujo mais recente romance, ‘O Coração de Inglaterra’, sobre o Brexit, é já um sucesso internacional e será lançado este mês em Portugal” pela Porto Editora, revelou a Fundação D. Luís I.

O romancista inglês ficará em Cascais até ao início de dezembro, no âmbito do programa de Residências Internacionais de Escrita Fundação Dom Luís I, coordenado por Filipa Melo.

A estada destina-se à escrita do seu próximo romance, mas inclui uma aula aberta, em novembro, e a presença na edição deste ano do festival literário Tinto no Branco, a decorrer em Viseu, com organização da Booktailors, no início de dezembro.

Depois do francês Olivier Rolin e do nova-iorquino Michael Cunningham, é a vez de Jonathan Coe, de 58 anos, autor de “A Vida Privada de Maxwell Sim”, residir e trabalhar em Cascais, numa altura em que acaba de lançar o seu mais recente romance.

Igualmente programadas estão já as residências do romancista espanhol Javier Cercas e do cabo-verdiano Germano Almeida, vencedor do Prémio Camões 2018.

Javier Cercas, de 56 anos, autor de “Soldados de Salamina” e “O Impostor”, que venceu o prémio literário Casino da Póvoa em 2016, e que esteve em Portugal no ano passado, no encerramento do Festival Literário da Madeira, estará em Cascais, de abril a junho de 2020.

Germano Almeida, de 73 anos, Prémio Camões 2018, autor de livros como “O Fiel Defunto” ou “Os Dois Irmãos”, adaptado ao cinema pelo realizador Francisco Manso, estará em Cascais entre outubro e dezembro de 2020.

As residências literárias são organizadas pela Fundação Dom Luís I, no âmbito de uma ação cultural da Câmara Municipal de Cascais e efetuadas exclusivamente por convite.