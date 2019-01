Enfermeiros terminam esta sexta-feira quatro dias de greve

Os enfermeiros terminam hoje uma greve de quatro dias convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), que decorre desde terça-feira de forma regional para protestar contra o fim das negociações relativas à carreira.

A greve geral decorre nos turnos da manhã e da tarde nas instituições de saúde do setor público e desenvolveu-se por regiões de saúde, sendo hoje abrangidas pela paralisação as regiões do Algarve, Alentejo e Açores.

O primeiro dia de greve, 22 de janeiro, na região de Lisboa, foi até agora o mais participado, com uma adesão de quase 70 por cento dos enfermeiros.

“É uma greve de todos os enfermeiros para todos os enfermeiros”, cujos “objetivos centrais” se prendem com “duas grandes questões”: a correta contabilização dos pontos para efeitos de descongelamento das progressões e o encerramento da negociação da carreira por parte do Ministério da Saúde, explicou José Carlos Martins, presidente do SEP.

Apesar de estar marcada uma reunião de negociação suplementar para o dia 30 de janeiro, o SEP decidiu manter a greve por considerar que as propostas apresentadas pelo Ministério da Saúde “estão muito longe daquilo que são as justas reivindicações dos enfermeiros”, sublinhou.

O primeiro dia de greve abrangeu os hospitais e centros de saúde da Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, o segundo a ARS do Centro, no dia seguinte a ARS do Norte e na hoje abrange as regiões do Algarve, Alentejo e Açores.