Eleições: Nyusi felicita Costa “amigo de Moçambique” pela “vitória expressiva”

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, felicitou hoje o “amigo de Moçambique” António Costa, enquanto secretário-geral do PS, pela vitória eleitoral de domingo em Portugal.

Nyusi fala de uma “vitória expressiva” de um “amigo de Moçambique” que “traduz a confiança que o povo português deposita em vós e no Partido Socialista para continuar a dinamizar o progresso do país e o seu bem-estar”.

“Enquanto exprimo a nossa satisfação pela vossa vitória, reitero a minha vontade e prontidão do Governo moçambicano para darmos continuidade, e com maior pujança, à cooperação entre os nossos países, bem assim aos laços histórico-culturais que nos unem”, acrescenta a mensagem divulgada pela Presidência da República.

A mensagem termina desejando “votos sinceros de sucessos, quer na formação do novo Governo, quer na missão desafiante que dele se espera”.

O PS foi o partido mais votado nas eleições legislativas de domingo, com 36,65 por cento dos votos e 106 deputados eleitos, segundo os resultados finais provisórios.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna – Administração Eleitoral, o PSD foi o segundo partido mais votado, com 27,90 por cento dos votos e 77 deputados.

Neste momento, e sendo que faltam apenas contar os votos dos círculos da Europa e de Fora da Europa, o PS regista 36,65 por cento dos votos (106 deputados eleitos), o PSD 27,9 por cento (77), o Bloco de Esquerda 9,67 por cento (19), o PCP/PEV 6,46 por cento (12), o CDS-PP 4,25 por cento (5), o PAN 3,28 por cento (4).

Os partidos Iniciativa Liberal, Chega e Livre garantiram um deputado, cada, na próxima legislatura, com, respetivamente, 1,3 por cento, 1,29 por cento e 1,09 por cento dos votos.