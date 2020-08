Desporto “É sensacional voltar a Portugal e fazê-lo pela porta grande para representar o Sporting”, diz Antunes Por

O lateral esquerdo Antunes, contratado pelo Sporting para as próximas duas temporadas, revelou hoje, em declarações aos meios do clube, que representar um grande do futebol português é “realizar um sonho de criança”.

“É sensacional voltar a Portugal e fazê-lo pela porta grande para representar um clube como o Sporting. Jogar num ‘grande’ do futebol português era um sonho de criança e realizo-o agora. Para mim é um voto de confiança enorme”, disse Antunes, para quem esta era uma oportunidade que “não podia deixar fugir”.

Após sete épocas e meia a jogar no estrangeiro, entre Espanha e a Ucrânia, Antunes considera que essa experiência que adquiriu lá fora o fez “crescer e melhorar” e que, hoje em dia, se sente “mais forte do que antes”, mostrando-se confiante para este novo desafio.

O internacional português tem a “certeza absoluta” de que vai corresponder e promete aos adeptos do Sporting muito trabalho: “Nunca fui tecnicamente muito vistoso, mas não sou mau [risos] e sempre fui caracterizado pela garra e dedicação, assim como pela vontade de vencer. Vim para ganhar títulos!”.

Antunes espera incutir esse espírito no grupo de trabalho e uma integração fácil, contando para isso com o central Neto, “um grande amigo há muitos anos” e cuja ajuda para uma adaptação rápida vai sem importante, sem esquecer a de outros jogadores do plantel que já conhece de outros campeonatos.

“Sei que é um grupo muito humilde e é isso que precisamos, de humildade e muito trabalho para conseguirmos coisas boas para este grande clube”, rematou Antunes que, curiosamente, tem tatuado no braço direito um leão que significa “força e garra”.

Outra contratação do Sporting já oficializada é a do internacional sub-21 espanhol Pedro Porro, lateral direito, que chega a Alvalade por empréstimo do Manchester City para as duas próximas temporadas, contrato que inclui uma opção de compra do passe por parte dos ‘leões’.

“Estou muito feliz. O Sporting é um grande de Portugal e o projeto que me apresentaram entusiasmou-me. É um grande passo na minha carreira. Venho para dar tudo de mim e fazer um grande campeonato”, disse Pedro Porro aos meios de comunicação do clube após a assinatura do contrato.

O defesa direito, que na última época representou o Valladolid, deixou a promessa: “Sou um tipo de jogador que gosta de trabalhar, de traçar objetivos e cumpri-los. Espero dar muitas alegrias. Sei que os nossos adeptos vibram muito, por isso digo-lhes que estejam tranquilos, pois vou dar tudo por esta camisola. Espero que a pandemia os deixe regressar em breve ao estádio porque serão uma grande ajuda para nós”.

Porro tem tatuado no braço esquerdo um leão: “Foi a primeira tatuagem que fiz porque gosto de leões e do que simbolizam, além disso o meu avô sempre me disse ‘tens de ser um leão na vida porque senão comem-te’. Fi-la também em homenagem a ele”.

Antunes e Pedro Porro foram hoje apresentados oficialmente pelo Sporting como reforços para a época 2020/21.