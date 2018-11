Djokovic fecha primeira fase das ATP Finals só com triunfos

O sérvio Novak Djokovic fez valer o seu estatuto de líder do ‘ranking’ mundial e apurou-se só com triunfos para as meias-finais das ATP Finals, em Londres, tendo hoje batido o croata Marin Cilic.

Além de seguir em frente só com triunfos, Djokovic atinge as ‘meias’ ainda sem perder qualquer ‘set’, tendo hoje apenas sido obrigado a um ‘tie-break’ no primeiro parcial, que venceu por 9-7, tendo no segundo vencido por 6-2.

Nas meias-finais, Djokovic vai defrontar o sul-africano Kevin Anderson, segundo classificado no grupo Lleyton Hewitt, enquanto o outro encontro vai opor o alemão Alexander Zverev ao suíço Roger Federer, vencedor do seu grupo.