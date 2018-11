Dívida pública de Moçambique vai chegar a 102,5% do PIB este ano

A agência de notação financeira Fitch antecipa que a dívida pública de Moçambique chegue a 102,5 por cento do PIB este ano, ao passo que a economia deverá crescer 3,5 por cento este ano e 3,7 por cento em 2019.

“A dívida do Governo, incluindo garantias, vai aumentar para 102,5 por cento este ano e a sua trajetória é altamente sensível à volatilidade das taxas de câmbio”, escrevem os analistas da agência de ‘rating’ Fitch.

Numa análise à economia do país, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os peritos dizem que “o défice orçamental vai chegar a 5,7 por cento do PIB, aumentando para 6,9 por cento considerando os pagamentos atrasados, e depois aumenta gradualmente para 7,3 por cento em 2019 e 7,8 por cento em 2020, refletindo o ainda baixo crescimento e as pressões sobre a despesa devido ao ciclo eleitoral deste e do próximo ano e à descentralização, em 2020”.

As projeções da Fitch indicam que “a dívida pública vai aumentar, atingindo um pico em 2022, quando o rácio entre a dívida e o PIB chegará a 119 por cento devido a expectativas mais lentas de crescimento da economia e à consolidação orçamental limitada”.

Os maiores riscos, concluem, são “uma depreciação da taxa de câmbio mais rápida que o esperado, défices mais elevados e atrasos nos megaprojetos do gás”.