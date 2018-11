Nas Notícias Diretores terão usado carro de emergência do INEM para ir a Borba Por

A tragédia em Borba tem marcado a atualidade e sabe-se agora que terá sido usado um carro de emergência médica para… fazer o transporte de diretores de saúde para o local, horas depois do alerta. A Ordem dos Enfermeiros vê esta situação como “aberrante” e diz que já fez queixa ao Ministério da Saúde.

As viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) são utilizadas em missão de auxílio e, como o próprio nome indica, em missão de emergência com, tipicamente, um médico e um enfermeiro no interior.

Porém, o veículo terá sido usado como meio de transporte de diretores de saúde para o local, na passada segunda-feira, situação que desagradou à Ordem dos Enfermeiros, que não compreende as razões para ter sido ativada uma VMER de Lisboa para Borba, no Alentejo, para… fazer o transporte de diretores de saúde.

“Terá sido ativada uma VMER para o acidente que aconteceu na pedreira mas sem enfermeiro. Portanto, levava técnicos e fez uma paragem, um desvio, no Hospital Garcia da Horta, supostamente para levar a senhora diretora regional sul do INEM”, conta a bastonária da Ordem dos Enfermeiros.

Deste modo e assim sendo, de acordo com Ana Rita Cavaco, o carro de emergência saiu de Lisboa “sem estar preparado para uma emergência”, visto que não levava um enfermeiro a bordo.

À SIC Notícias, Ana Rita Cavaco salienta ser esta uma situação “completamente aberrante” e diz que já foi dado conhecimento ao Governo através da secretaria de Estado da Saúde.

A Ordem dos Enfermeiros lembra que a VMER tem de cumprir a sua missão com “um médico e um enfermeiro” no interior da viatura.

De acordo com a SIC, a VMER em causa parou ainda em Almada para transportar a delgada de Saúde do centro, que foi também vista a chegar ao ‘teatro de operações’ por um enfermeiro.