Carros do INEM perdem peças pelo caminho durante socorro urgente

A Ordem dos Enfermeiros está preocupada com o estado de conservação e manutenção dos veículos que estão ao serviço do INEM e Ana Rita Cavaco, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, avisa que é preciso fazer alguma coisa sob pena de o socorro ficar comprometido.

A bastonária diz mesmo que algumas viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) do INEM “não oferecem segurança nenhuma” e por isso lança este alerta para que o Estado faça alguma coisa.

“Muitas vezes estão prontos para operar com a equipa com um médico e um enfermeiro e depois, quando se vai pegar no carro, estão inoperacionais precisamente porque não têm condições”, relata Ana Rita Cavaco, em declarações à agência Lusa.

Manípulo de mudanças na mão durante socorro

Ana Rita Cavaco deu como exemplo um caso recente ocorrido durante uma saída de emergência do veículo da VMER do Hospital de São José.

O carro, com mais de 450 mil quilómetros, foi para a estrada no socorro mas o enfermeiro que conduzia o veículo “ficou com o manípulo das mudanças na mão”.

A bastonária teme que o estado de conservação dos veículos possa comprometer quer os profissionais de saúde quer as vítimas.

Ana Rita Cavaco avisa ainda que também veículos de suporte imediato de vida não apresentam as condições essenciais para o socorro.

“São coisas que põem em causa o socorro às pessoas no dia-a-dia”, refere a bastonária.

Veículo do INEM perde roda em andamento

Os problemas relatados por Ana Rita Cavaco encontram eco também em Braga onde, há sensivelmente quatro meses, um veículo da VMER perdeu uma das rodas traseiras enquanto se deslocava para uma ocorrência.

Conta o jornal O Minho que a equipa médica tinha acabado de sair da unidade hospitalar de Braga e andou poucos metros até ficar sem a roda, obrigando a equipa composta por um médico e um enfermeiro a regressar à unidade, atrasando o socorro para a ocorrência sobre a qual foram acionados os meios de emergência.