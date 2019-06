Motociclismo Diogo Ventura ‘voou’ para a vitória no Enduro de Águeda Por

Aos comandos da sua Honda CRF 300X, Diogo Ventura venceu em Águeda a penúltima prova do Campeonato Nacional de Enduro.

O piloto do Góis Moto Clube atacou desde cedo decidido a garantir a vitória na jornada organizada pelo Águeda Action Club, e no final da jornada terminava com 52 segundos de vantagem sobre o segundo classificado.

Diogo Ventura, que reeditou o triunfo que tinha obtido na prova anterior em Góis, o que em termos de corrida para o título acaba por ter um impacto na temporada, como o próprio reconheceu no final: “Esta vitória foi muito importante pois deixou-me mais perto da primeira posição do campeonato e a depender apenas de mim próprio no fecho da época”.

“Ataquei desde a primeira especial e fiz um dia quase que perfeito para assegurar uma vitória muito importante. Somar de novo a pontuação máxima foi muito importante e tenho que agradecer á minha equipa pelo esforço que têm feito para me proporcionar as melhores condições para vencer”, acrescentou o piloto da Alves Bandeira.

Ao vencer nove das 12 especiais, Diogo Ventura não só garantiu a segunda vitória consecutiva no campeonato, como deixa para o fecho da temporada, nos dias 12 e 13 de Outubro em Marco de Canaveses, a decisão do campeonato 2019 onde é um dos candidatos ao cetro máximo da disciplina em Portugal.