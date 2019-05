Motociclismo Diogo Ventura vitorioso na ‘Reserva do Enduro’ Por

O Campeonato Nacional de Enduro regressou à ‘Reserva do Enduro’, a Lousã, e Diogo Ventura saiu vencedor, numa prova onde bem cedo começou a ‘construir’ o seu triunfo.

Desde a primeira das 12 especiais que o piloto da Lousãmotos, aos comandos da sua Honda CRF 300X, assumiu o controlo das operações, e ao longo das quatro voltas ao percurso – com três especiais cada – levou sempre a melhor, ainda que no começo da derradeira volta não tenha evitado uma queda.

“Desde a primeira volta que consegui gerir muito bem a minha corrida e tinha mesmo uma margem confortável na entrada para a quarta e derradeira volta. Mas uma queda na primeira especial da volta (Enduro Test) fez com perdesse 10 segundos para o meu adversário directo e de 17 fiquei com apenas sete segundos. Consegui gerir bem essa diferença nas duas derradeiras especiais e consegui mesmo vencer a prova”, afirmou Ventura no final da prova.

O vencedor destaca ainda o momento único que foi ganhar evento do Montanha Clube: “Foi mesmo muito especial conseguir vencer aqui, estando mesmo quase a jogar em casa. Foi muito importante o apoio que senti dentro das especiais e foi muito bom vencer ‘em casa’ de alguns dos meus patrocinadores que são da Lousã e para os quais esta corrida é muito importante. Agora é continuar o trabalho que tenho vindo a fazer com a minha equipa e llevar este bom momento para as próximas provas”.