Motociclismo Diogo Ventura com começo de época para esquecer Por

Diogo Ventura não teve um arranque de temporada como pretendia no Campeonato Nacional de Enduro.

Em Vila Nova de Santo André o piloto de Góis viu o motor da sua Honda CRF 450X ‘calar-se’ no ‘Cross-Test’, pondo assim fim às suas aspirações na prova.

Ventura tinha grandes ambições neste evento, que pela segunda vez recebe esta competição, mas acabaria por ficar de fora em virtude do problema mecânico que o desclassificou devido ao excesso de penalização.

“Um problema elétrico na primeira passagem pela especial ‘Extreme’ fez com que penalizasse em excesso e ficasse fora da corrida. A moto estava a descarregar as baterias não sei bem porquê. Fiquei parado numa passagem de água. Com a troca da bateria consegui sair de lá mas penalizei 15 minutos por atraso”, explicou o piloto beirão,

que antes do percalço fora o segundo mais rápido na primeira passagem pela especial de ‘Cross Test’.

Diogo Ventura não tem memória de avaria semelhante na sua carreira: “Nem me lembro se alguma vez um problema numa moto me fez abandonar sequer, muito menos excesso de penalização, se isso aconteceu foi mesmo á tempo demais que nem me recordo. Infelizmente fiz apenas uma especial em condições, mas deu para perceber que tenho mais uma vez uma excelente moto para enfrentar a concorrência e isso para mim é o mais importante”.