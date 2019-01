Desporto Diogo Jota é o segundo português a fazer hat-trick na Premier League Por

Diogo Jota foi a figura maior na monumental vitória deste do sábado do Wolverhampton, sobre o Leicester. O ex-jogador do FC Porto tornou-se no segundo jogador português a apontar um hat-trick na Premier League, depois de Cristiano Ronaldo o ter feito, em 2008.

Mas há mais dados históricos que ficarão, agora, ligados aos portugueses.

Jota foi também o primeiro jogador dos ‘wolves’ a apontar três golos num jogo da primeira divisão de Inglaterra desde 1977, igualando o feito com 42 anos de John Richards.

3 – Diogo Jota is the first @Wolves player to score a top-flight hat-trick since John Richards in October 1977 – also against Leicester City. Scenes. #WOLLEI — OptaJoe (@OptaJoe) 19 de janeiro de 2019

O português de 22 anos foi unanimemente considerado o homem do jogo pela imprensa inglesa, que inclusive o catalogou de herói nesta tarde de sábado.

“Quando vences um jogo destes ficas a sentir-te o maior do mundo”, disse o avançado à Sky Sports no final do jogo.

Estes três golos permitem a Jota atingir a marca dos cinco remates certeiros nesta temporada, em 20 partidas, depois de ter sido o melhor marcador da equipa na época passada, que culminou com o título do Championship.

A equipa de Nuno Espírito Santo alinhou ainda com os portugueses Rui Patrício, Rúben Vinagre e a dupla de médios Rúben Neves e João Moutinho.

Neves esteve em destaque com uma assistência primorosa e um passe de génio que deu origem ao quinto golo, mas foi João Moutinho quem igualou mais um dado histórico dos ‘wolves’: desde 2012 que nenhum jogador da equipa fazia duas assistências num só jogo da Premier League, escreve a Opta.

2 – Joao Moutinho is the first Wolves player to provide two assists in a Premier League game since Kevin Doyle versus Swansea in April 2012. Strings. #WOLLEI pic.twitter.com/uLBFxI9TjT — OptaJoe (@OptaJoe) 19 de janeiro de 2019