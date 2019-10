Dificuldades devem ser superadas com diálogo e consenso na Guiné-Bissau – ONU

O presidente da Comissão da Configuração da Paz da ONU para a Guiné-Bissau, o embaixador Mauro Vieira, pediu hoje a todos os atores políticos guineenses para dialogarem, salientando que o mais importante é a realização das eleições presidenciais.

“Eu sou um espetador da situação. O que disse a todos é que todas as dificuldades que possam surgir no caminho devem ser superadas pelo consenso, pela negociação, pelo diálogo”, afirmou Mauro Vieira, no final de uma visita de dois dias à Guiné-Bissau, e depois de um encontro com o chefe de Estado guineense, José Mário Vaz.

Para o diplomata brasileiro, “o mais importante é a realização das eleições”, considerando que “não devem ser postas em risco por causa de eventuais dificuldades”

Durante a sua estada em Bissau, Mauro Vieira reuniu-se com as autoridades nacionais, órgãos responsáveis pela organização das eleições, partidos políticos, sociedade civil e parceiros internacionais.

“A visita foi excelente. Vou daqui muito tranquilo e com todos conversei de forma aberta, clara e transparente, e a missão foi bem-sucedida e saio daqui satisfeito”, declarou.

A Guiné-Bissau realiza eleições presidenciais em 24 de novembro, estando a segunda volta, caso seja necessária, marcada para 29 de dezembro.

A campanha eleitoral, na qual participam 12 candidatos aprovados pelo Supremo Tribunal de Justiça, vai decorrer entre 01 e 20 de novembro.