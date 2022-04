Artigo patrocinado 5 cidades da F1 a visitar este Verão Por

Com o decorrer do Campeonato Mundial de F1 é fácil uma pessoa deixar-se levar pelas paisagens de sonho onde decorrem cada uma das provas. Não é de todo incomum que alguns dos melhores destinos de F1 sejam também dos melhores destinos para gozar de umas férias paradisíacas. E que tal deixar de sonhar em frente à televisão e começar a planear as suas férias? Aproveite para visitar algumas destas cidades por onde a F1 passou. Não sabe por onde começar? Deixamos-lhe aqui cinco sugestões:

Miami, Estados Unidos da América

Situada no estado da Flórida, é um dos centros turísticos americanos mais visitados devido ao seu clima quente e às suas belas praias. A Torre da Liberdade, o bairro de Little Havana, a ilha de Virginia Key e o seu parque ou a Villa Vizcaya são alguns dos locais que deve aproveitar para visitar.

Barcelona, Espanha

Se atravessar o oceano não lhe interessa, talvez considere atravessar a fronteira e ir até Barcelona, na comunidade autónoma da Catalunha. Localizada na costa mediterrânica, esta cidade conta com algumas das melhores praias do Mundo. Conta também com uma vida cultural e recreativa bastante ativas. Aproveite para visitar a Igreja da Sagrada Família ou o Parque Guell durante a sua estadia.

Montreal, Canadá

Situada na província do Quebec, esta cidade canadiana situa-se, na sua maioria, numa ilha com o mesmo nome. Visitar a área de Old Montréal, subir ao Mont Réal e apreciar a vista, passear pelo Jardim Botânico ou visitar a Basílica de Notre Dame são só algumas das possibilidades durante a sua estadia.

Mónaco

Conhecida oficialmente como Principado do Mónaco, este micro-estado está entre os locais mais visitados do mundo. Apesar da sua dimensão, não lhe faltam locais para visitar. O Palácio do Príncipe ou o Museu Oceanográfico são algumas das possibilidades. Se preferir pode também visitar o casino de Monte Carlo. Também pode aproveitar o exterior e ir até à Praia de Larvotto ou passear pelo Jardim Exótico.

Singapura

Porque não aproveita para ir até ao continente asiático e visitar esta maravilhosa cidade? A sua limpeza, o bom planeamento urbano e a oferta diversificada de entretenimento são algumas das qualidades mais apontadas por todos os visitantes. A Galeria Nacional de Singapura, o bairro de Kampong Glam ou o Parque Merlion são apenas alguns dos ex-líbris e desta cidade.

Já sabe onde quer passar as suas próximas férias? Aproveite e faça algo diferente por si e pelos seus.