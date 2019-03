Fórmula 1 Dia de treinos “difícil” para Daniel Ricciardo em Melbourne Por

Daniel Ricciardo fez a sua estreia pela Renault diante do seu público, mas o piloto australiano diz que o dia de treinos não foi fácil.

Em Melbourne Ricciardo realizou o oitavo tempo, sendo ligeiramente mais lento do que o seu companheiro de equipa Nico Hulkenberg, mas queixou-se de um problema com os cintos de segurança na primeira sessão, antes de sentir dificuldades nos turnos de condução mais longos.

Sempre sorridente, o piloto de Perth relatou a jornada complicada que sentiu esta sexta-feira: “Queria sair da garagem, não percebia o que se passava, mas o cinto estava muito solto. Os mecânicos fizerem um ligeiro ajuste e já não o consegui apertar. Foi um pouco frustrante, pois podia ter acumulado mais voltas”.

Depois de resolvido o pequeno percalço, Daniel Ricciardo pôde concentrar-se no segundo treino livre, onde ficou a um segundo do melhor tempo, conseguido por Lewis Hamilton. O piloto australiano acabou por não conseguir ter uma ideia clara onde o Renault se pode situar no pelotão da atual F1.

“É ainda difícil efetuar uma primeira leitura dos resultados. Os turnos curtos ao fim do dia correram bem, ao contrário dos longos. Há ainda coisas para perceber no monolugar para que ele esteja como quero, nomeadamente ao nível do equilíbrio”, considerou Ricciardo.

O piloto da Austrália Ocidental destacou também: “A maior parte do dia foi difícil. Foi uma sexta-feira de altos e baixos. Nico (Hulkenberg) conhece melhor o carro, por isso tentei apenas compreender melhor a sua direção e aprender algumas coisas com ele. Os seus turnos longos foram melhores do que os meus e bastante impressionantes, o que é positivo”.

“A Mercedes mostrou-se, como era mais ou menos esperado. Eles são rápidos mas a Ferrari também. Vou adorar o sábado, pois arrisca-se a ser divertido. Mas não sei o que esperar de mim para amanhã. A ordem do pelotão é um pouco estranha. Vai ser equilibrado. Na minha opinião duas décimas podem custar quatro lugares na grelha de partida”, acrescentou Daniel Ricciardo.