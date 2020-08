Nas Notícias DGS regista mais duas mortes em Portugal por covid-19 Por

A Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou o boletim epidemiológico da covid-19, neste sábado, onde dá conta de que ocorreram mais duas mortes na sequência da pandemia e registam-se mais 241 pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

As autoridades de saúde explicam que as duas vítimas mortais, ambas do sexo masculino, registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo.

Importa ainda destacar que estão agora 316 pessoas internadas com covid-19, menos cinco do que na sexta-feira, mas subiu o número de internados em cuidados intensidos. Estão agora 42 pessoas, mais uma que ontem, nestas unidades.

Nas últimas 24 horas, 179 doentes recuperaram da covid-19, sendo agora 40 652 os casos de pessoas recuperadas no país.

No total desde o início da pandemia, em Portugal, registam-se 1 794 óbitos e 55 452 infeções.