Desconvocada greve dos técnicos de saúde no principal hospital de Cabo Verde

A greve dos técnicos de saúde do Hospital Dr. Agostinho Neto, na capital cabo-verdiana, marcada para hoje até sexta-feira, foi desconvocada após um encontro de conciliação e de garantidas duas das reivindicações dos trabalhadores, segundo fonte sindical.

O presidente do Sindicato Nacional dos Enfermeiros e Técnicos de Saúde (SNETS), José Vaz, disse à agência Lusa que o encontro de conciliação aconteceu ao final do dia de terça-feira entre a Direção Geral do Trabalho, a administração do hospital e o Ministério da Saúde, além de representantes sindicais.

A greve marcada pelo SNETS reivindicava melhores condições de trabalho do pessoal técnico, administrativo e auxiliar do Hospital Dr. Agostinho Neto.

Segundo José Vaz, no encontro de conciliação foram atendidas duas questões consideradas essenciais para os trabalhadores, nomeadamente sobre as condições de trabalho.

Em relação ao pagamento da remuneração acessória, ficou acordado que quem recebia este valor, e o demonstrasse, iria continua a receber.

Ficou ainda definido que iria ser criado um quadro privativo no Hospital Dr. Agostinho Neto para o pessoal administrativo e auxiliar.

As partes concordaram ainda que a partir de abril de 2019 será criada uma comissão para discutir a carreira do pessoal técnico.