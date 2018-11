Nas Notícias Centro Comercial Albufeira Shopping evacuado devido a ameaça de bomba Por

O centro comercial Albufeira Shopping foi hoje evacuado devido a uma ameaça de bomba transmitida às autoridades policiais, ao início da tarde, pelo diretor do estabelecimento, disse à Lusa fonte da GNR.

De acordo com a fonte, foram enviados meios para o local elementos da unidade de inativação de explosivos, que procedem à vistoria do estabelecimento, o que decorre ainda pelas 14:00.

O centro comercial, um dos mais movimentados e situado no centro de Albufeira, estava na altura com muita gente, tendo as autoridades procedido à evacuação sem que se registassem quaisquer incidentes.

Fonte do Centro Distrital de Operação de (CDOS) Faro disse à Lusa que estão envolvidos nas operações sete operacionais dos bombeiros de Albufeira e da GNR, apoiados por três veículos.

Segundo a GNR, a ameaça de bomba foi recebida pelo diretor do centro comercial que o comunicou às autoridades policiais pelas 13:16.