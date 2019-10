Derrocada em trilho na Madeira provocou pelo menos seis feridos

A derrocada ocorrida hoje à tarde no Caldeirão Verde, concelho de Santana, no norte da Madeira, provocou pelo menos seis feridos, entre os quais dois franceses e um alemão, indicou à Lusa fonte do Governo Regional.

Segundo a mesma fonte, das seis vítimas, cinco já foram transportadas para o Hospital Central do Funchal, duas em estado grave.

Entre as vítimas encontram-se dois cidadãos portugueses, dois franceses e um alemão, desconhecendo-se para já a nacionalidade do outro ferido, bem como a existência de mais sinistrados.

A derrocada ocorreu cerca das 14:00 junto à lagoa do Caldeirão Verde, por onde passa uma levada que tem uma extensão de 6,5 quilómetros e um tempo médio de percurso de cinco horas e meia, sendo muito procurada por turistas.

A queda de pedras atingiu os caminhantes num momento em que estavam a descansar.

Para o local foram acionados vários de meios de socorro, nomeadamente 13 viaturas e mais de 50 operacionais da Equipa Médica de Intervenção Rápida, dos Bombeiros Voluntários de Santana, dos Municipais de Machico, dos Voluntários Madeirenses, da Guarda Nacional Republicana e da Polícia Florestal.

Também um helicóptero foi destacado para o local.

Foi montado um hospital de campanha perto da zona do incidente, sendo que os feridos são depois transportados numa ambulância todo-o-terreno para o sítio do Vale da Lapa, na freguesia da Ilha, no concelho de Santana, onde é feito o transbordo para ambulâncias ligeiras.

A levada do Caldeirão tem início e fim no Parque Florestal das Queimadas e oferece ao caminhante vistas da orografia do interior da ilha, a uma altitude de 990 metros.