Derrocada em trilho na Madeira provocou 11 feridos – balanço final

A derrocada ocorrida hoje à tarde no Caldeirão Verde, concelho de Santana, no norte da Madeira, provocou 11 feridos, dois dos quais com gravidade, segundo um balanço final da Proteção Civil.

De acordo com o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, José Dias, seis vítimas são francesas, duas portuguesas, duas alemãs e uma brasileira.

Em conferência de imprensa no Funchal, o responsável adiantou que as duas vítimas graves, uma portuguesa e outra francesa, foram encaminhadas para o Hospital do Funchal e as restantes para o Centro de Saúde de Santana.

O balanço anterior, realizado por fonte do Governo Regional da Madeira, apontava para, pelo menos, seis feridos.

O acidente ocorreu às 13:57, tendo a operação de salvamento envolvido 19 viaturas, um helicóptero e 70 operacionais de várias corporações de bombeiros e forças de segurança.

“Não tivemos nenhuma morte, nem ninguém soterrado”, disse, por seu lado, o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, que indicou que as duas pessoas transportadas para o Hospital do Funchal encontram-se em estado de “gravidade elevada”.

O trilho será encerrado para avaliação.