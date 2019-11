Nas Notícias Deputado do Chega é recebido com aplausos e discursa a manifestantes de forças de segurança Por

Envergando uma ‘t-shirt’ do movimento Zero, com a qual já tinha assistido ao plenário da Assembleia da República, André Ventura desceu à manifestação, discursou no sistema de som da organização e circulou entre os manifestantes, sendo aplaudido.

Também o deputado do CDS-PP Telmo Correia e a líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real, desceram à manifestação, sendo que o BE, o PCP e a Iniciativa Liberal já tinham saudado os manifestantes anteriormente, mas numa altura em que ainda estavam concentrados na praça Marquês de Pombal, em Lisboa.

Discursando aos manifestantes, André Ventura, disse que estes mostraram que “a polícia unida jamais será vencida”.

“Não queriam que aqui viesse, montaram uma barreira para impedir-nos de falar”, afirmou, numa referência às barreiras de cimento que reforçaram as barreiras de ferro que costumam separar os manifestantes da escadaria da Assembleia da República.

André Ventura disse que vai “continuar a lutar porque os polícias e as forças de segurança tenham as melhores condições possíveis”.

A sua curta intervenção terminou com gritos de “Viva a polícia, Viva Portugal”.