Motores Joest e Mazda seguem caminhos separados no IMSA

Terminou a ligação da Joest Racing à Mazda no Campeonato IMSA Sportscar, e o desenvolvimento dos protótipos RT24-P por parte da estrutura germânica.

As duas partes tinham previsto separar-se após as 12 Horas de Sebring, antes da prova ser adiada para o final do ano.

Esta decisão leva a que os Mazda RT24-P – o # 77 de Olivier Pla, Tristan Nuñez e Oliver Jarvis, e o # 55 de Johnathan Bomarito e Harry Tincknell – tenham sido entregues à Multimatic Motorsports. Uma empresa canadiana que já estava ligada ao projeto, que agora enfrentará grandes constrangimentos, dada a situação de covid-19, pois o Canadá também fechou fronteiras.

O ‘divórcio’ entre a Joest e a Mazda teve a ver com desacordos entre Ralf Juttner e a filial norte-americana da marca japonesa, que vai obrigar esta a nomear um novo responsável para o projeto, falando-se de Brad Kettler, engenheiro da Audi que no passado também já trabalhou com a estrutura de Reinhold Joest.