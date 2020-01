Motores Quase quatro dezenas de carros nas 24 Horas de Daytona Por

A pouco mais de uma semana das 24 Horas de Daytona foi divulgada a lista de inscritos para a ‘clássica’ norte-americana de resistência, que este ano terá quase quatro dezenas de carros à partida.

Na corrida que marca o arranque do campeonato IMSA Sportscar estão inscritos oito Daytona Protótipos (Dpi), entre os quais dois Mazda RT24-P, dois Acura ARX 05 e quatro Cadillac Dpi-V.R., entre os quais os da Action Express Racing, onde vão figurar Filipe Albuquerque e João Barbosa.

Nos ensaios de preparação para prova – o Roar Before the Rolex 24 –, há um mês, os Mazda foram mais rápidos, mas os Acura e os Cadillac não ficaram muito atrás, pelo que Olivier Pla, Oliver Jarvis, Tristan Nuñez, Harry Tincknell, Jonathan Bomarito e Ryan Hunter-Reay sabem que não vão ser ‘favas contadas’.

Nos Acura do Team Penske estão trios com provas dadas e pilotos com palmarés que ‘falam’ por si; Juan Pablo Montoya, Dane Cameron, Simon Pagenaud, Hélio Castroneves, Alexander Rossi e Ricky Taylor.

Já nos Cadillac Filipe Albuquerque está bem acompanhado por Felipe Nasr, Mike Conway e Pipo Derano no DPi da Whelen, sucedendo o mesmo com Renger Van der Zande no da Wayne Taylor Racing, onde figuram nomes como Scott Dixon, Kamui Kobayashi e Ryan Briscoe, enquanto no da Mustang Sampling João Barbosa tem a companhia dos consagrados Sebastien Bourdais e Loic Duval.

A luta dos GT Le Mans também se espera grande sendo grande a expetativa que rodeia a estreia em competição dos novos Corvette C8.R. O primeiro deles figuram Oliver Gavin, Marcel Fasser e Tony Millner, enquanto no outro estarão Antonio Garcia, Jordan Taylor e Nicky Catsburg.

Mas é claro que a Porsche reúne uma grande dose de favoritismo com os seus 911 RSR GTE a serem entregues a Nick Tandy, Fred Makowiecki, Matt Cambell, Laurens Vanthoor, Earl Bamber e Mathieu Jaminet.

Na BMW nos M8 GTE figuram Agusto Farfus, John Edwards, Chaz Moster, Jesse Krohn, Connor de Phillippi, Phillip Enh, Bruno Spengler e Colton Herta, enquanto no único Ferrari 488 GTE da Risi Competizione estarão James Calado, Alessandro Pierguidi e Davide Rigon.

É claro que a nossa atenção vai para os GT Dayton, onde compete Álvaro Parente a bordo do Acura NSX GT3 da Heinricher Racing/MSR, juntamente com Misha Goikhberg, Trent Hindman e AJ Allmendinger. Ainda que a sua concorrência seja fortíssima, numa categoria onde alinham 18 viaturas.