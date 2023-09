Demência: Uma doença de prevalência crescente e de abordagem terapêutica difícil

O CNS | Campus Neurológico organiza nos próximos dias 13 e 14 de outubro, em Lisboa, o Curso Multidisciplinar de Demências dirigido a profissionais de saúde.

É hoje consensual que as melhores abordagens terapêuticas para os quadros clínicos de demência incluem uma intervenção multidisciplinar com o envolvimento de múltiplos profissionais de saúde, médicos, fisioterapeutas, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, entre outros.

Este curso multidisciplinar tem como objetivo dotar os participantes de conhecimentos teóricos e práticos no âmbito das demências. No primeiro dia do curso vão estar em análise temas como a avaliação clínica e diagnóstica da pessoa com demência, a abordagem farmacológica, abordagem terapêutica das alterações do comportamento, alterações de sono, alterações urinárias e gastrointestinais e alterações da mobilidade.

As alterações da funcionalidade e autocuidado, o papel do treino cognitivo, o cuidar em contexto de internamento e domicílio, a abordagem paliativa e a avaliação clínica de doentes são temas em destaque no segundo dia do curso.

Durante este curso haverá ainda sessões práticas de avaliação presencial de doentes e discussão de casos clínicos.