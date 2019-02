Desporto Danilo volta a realizar tratamento ao tornozelo e falha treino do FC Porto Por

O médio Danilo voltou hoje a realizar tratamento à entorse no tornozelo direito e falhou o treino do FC Porto, que prepara a visita de sexta-feira a Tondela, para a I Liga portuguesa de futebol.

O médio internacional português já tinha falhado o apronto da véspera, o primeiro dos portistas após o triunfo de sábado sobre o Vitória de Setúbal (2-0), no qual teve que ser substituído aos 61 minutos.

Além de Danilo, constam do boletim clínico dos ‘dragões’ Aboubakar, que fez ginásio e treino condicionado, Marega, que realizou tratamento, e Brahimi, em treino condicionado e ginásio.

O médio Romário Baró, de 19 anos, que alinha pela equipa B dos ‘azuis e brancos’, esteve às ordens do treinador Sérgio Conceição, na sessão realizada no Centro de Treinos PortoGaia, no Olival.

O FC Porto volta a treinar na quarta-feira, a partir das 11:00, no centro de estágios, novamente à porta fechada.

A equipa portista, que lidera a I Liga, com mais um ponto do que o Benfica, visita o Tondela na sexta-feira, a partir das 21:15, em jogo da 23.ª jornada.