Motores Cupra promete um carro mais competitivo para a próxima época de WTCR Por

O novo Cupra Leon TCR terá uma “performance ainda melhor” do que o seu antecessor, garantiu o construtor sediado em Barcelona.

Já disponível para encomenda pelas equipas interessadas, a nova máquina de Martorell para a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) possui uma carroçaria melhorada, uma distribuição de peso otimizada e uma aerodinâmica mais eficiente.

Estas melhorias resultam de uma fase de desenvolvimento do carro espanhol que se iniciou em outubro do ano passado, e que incluiu testes em Itália, Portugal e Espanha.

Segundo o diretor da Cupra Racing, “depois de um 2019 bem sucedido” a marca continuará “a competir no TCR com os seus clientes, apoiando-os tecnicamente para atingir os melhores resultados possível”.

“Abrimos também uma nova fábrica da Cupra Racing, remodelada, com 16.000 metros quadrados, que será a nossa nova oficina de competição e onde prepararemos o começo do Cupra E (destinado à competição elétrica do WTCR)”, fez saber ainda Jaime Puig.

Em 2020 duas equipas vão fazer correr o Cupra Leon TCR no WTCR – a Comtoyou e a PWR – as duas formações que já representaram a marca na passada temporada, com Mikel Azcona a vencer para a PWR em Vila Real, para além dos Cupra TCR terem conseguido quatro pódios, também por intermédio de Daniel Haglof e Aurélien Panis.