Cristiano Ronaldo eleito melhor jogador da ‘Serie A’ 2018/19

O português Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano de 2018/19 pela Associação dos Futebolistas Italianos (AIC), na ‘Gran Gala Del Calcio’, em Milão.

No dia em que foi derrotado pelo argentino Lionel Messi na eleição da Bola de Ouro do France Football, ficando em terceiro, ainda atrás do central holandês Virgil Van Dijk, Ronaldo venceu o prémio de melhor jogador e avançado da ‘Serie A’ 2018/19.

O ‘capitão’ da seleção lusa marcou 21 golos, em 31 jogos, no seu primeiro ano no campeonato transalpino, sendo o quarto melhor marcador da prova, atrás de Fabio Quagliarella (Sampdoria), com 26, do colombiano Duván Zapatata (Atalanta), com 23, e do polaco Krzysztof Piatek (Génova e AC Milan), com 22.

O lateral direito João Cancelo, que no defeso trocou a Juventus pelo Manchester City, também está com Ronaldo no ‘onze ideal’ do campeonato transalpino de 2018/19.

Na cerimónia, destaque ainda para a eleição de Gian Piero Gasperini como melhor treinador, depois de levar a Atalanta ao terceiro lugar e a inédita presença na Liga dos Campeões.