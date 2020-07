Nas Notícias Crise política “seria muito grave e uma irresponsabilidade”, avisa Ferro Rodrigues Por

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, alertou para o facto do Presidente da República não poder usar a ‘bomba atómica’ no momento da discussão do Orçamento de Estado.

Em entrevista à TSF, Ferro Rodrigues lembrou que Marcelo Rebelo de Sousa não pode dissolver o Parlamento a partir de 9 de setembro, o que deixa em aberto a hipótese de um impasse na aprovação do Orçamento de Estado para 2021, uma vez que o documento tem de ser apresentado até 15 de outubro.

“Seria muito grave e uma irresponsabilidade porque criaria uma situação de crise que se arrastava durante meses e meses. Nesta situação em que está o mundo e o país está, não me parece que alguém ganhasse com essa crise arrastada”, avisou o presidente do Parlamento.

Embora não costume ser “otimista”, Ferro Rodrigues salvaguardou, na mesma entrevista, que não acredita que “no ano de 2021 venhamos a ter qualquer crise política”.

Isto porque, no entender do presidente do Parlamento, os partidos receiam a forma como os eleitores “iriam responsabilizar” quem provocasse tal crise.