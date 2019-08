Hoje é dia 3 de agosto, nasce P. D. James, a inspiradora do romance misterioso Por

Neste dia, recorda-se Phyllis Dorothy James, que nasceu em Oxford, a 3 de agosto de 1920. É uma escritora britânica de ficção policial, reconhecida pela forte influência no género literário do romance de mistério.

Hoje é dia de recordar Phyllis Dorothy James, conhecida no mundo literário como P. D. James, a assinatura que utiliza nas suas obras. É reconhecida como uma das escritoras que mais influenciaram o género literário do romance misterioso.

A obra de Dorothy James é marcada pela forma como caracteriza as suas personagens, bem como pela capacidade notável em transportar para o imaginário do leitor atmosferas detalhadas.

Durante a sua vida, P. D. James colecionou inúmeros prémios. Em 1983, é distinguida com a Ordem do Império Britânico, sendo também nomeada Par do Reino na Câmara dos Lordes e recebendo o título Baronesa James de Holland Park.

P. D. James foi distinguida, em 1992, com o doutoramento em literatura pela Universidade de Buckingham e, um ano depois, pela Universidade de Londres.

Também a 3 de agosto, mas em 1928, ocorre a primeira transmissão mundial de uma televisão em cores, feita em Londres.

E o submarino norte-americano Nautilus realiza, em 1958, a primeira navegação abaixo da camada de gelo do Pólo Norte, propulsionado por combustível atómico.

Também neste dia, em 1980, terminam os Jogos Olímpicos de Moscovo, que ficaram historicamente marcados pelo boicote de diversos países, em protesto pela invasão soviética no Afeganistão.

A 3 de agosto de 1988, a Assembleia Nacional Constituinte do Brasil põe fim à censura e tortura, abrindo portas à liberdade de expressão e de imprensa.

Nasceram a 3 de agosto Ricardo Franco de Almeida Serra, militar português patrono do Quadro de Engenheiros Militares do Exército Brasileiro (1748), Ernesto Geisel, 32.º Presidente do Brasil (1907), P. D. James, escritora britânica (1920), Jonas Savimbi, líder da UNITA (1934), e Martin Sheen, ator norte-americano (1940).

Morreram neste dia Étienne Bonnot de Condillac, filósofo francês (1780), Políbio Gomes dos Santos, poeta português (1939), Carolyn Jones, atriz norte-americano (1983), Henri Cartier-Bresson, fotógrafo francês (2004), e Aleksandr Solzhenitsyn, escritor russo (2008).