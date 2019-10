Costa quer apresentar novo Governo logo após constituição do parlamento

O secretário-geral do PS afirmou hoje ser sua intenção ter tudo preparado para apresentar ao chefe de Estado a composição do seu novo Governo logo após a constituição da Assembleia da República.

António Costa falava no final de uma reunião com o Bloco de Esquerda, na sede deste partido, em Lisboa – o último encontro de uma ronda de contactos políticos com as forças parlamentares de esquerda e com o PAN.

Interrogado sobre quando tenciona apresentar o elenco do próximo executivo por si liderado, o secretário-geral do PS referiu-se que, até à próxima semana, ainda terão de ser apurados os resultados dos círculos da emigração, que elegem quatro dos 230 deputados da Assembleia da República.

Na melhor das hipóteses, correndo tudo bem, segundo a estimativa de António Costa, “a primeira reunião da Assembleia da República será dia 21 ou 22” deste mês.

“Só na sequência dessa primeira reunião o Governo pode ser constituído e, como tal, só nessa altura apresentarei a lista ao senhor Presidente da República. A minha ideia é ter tudo preparado para, assim que a Assembleia da República seja constituída, poder apresentar ao Presidente da República a composição do próximo Governo”, declarou o líder socialista.

Sobre as reuniões que hoje teve com o Livre, PAN, PEV, PCP e Bloco de Esquerda, António Costa classificou-as como “positivas”.

“É positivo termos encontrado em todos os interlocutores vontade clara que o país viva quatro anos de estabilidade política. A possibilidade de haver entendimentos com uns ou com outros é algo que está em aberto. Em todos [os partidos], encontrámos disponibilidade para trabalhar e procurarmos graus de entendimento. Uns à partida para quatro anos, outros só passo a passo”, disse, numa alusão às diferenças entre Bloco de Esquerda e PCP.

“Saímos do conjunto destes contactos com a confiança de que é possível não só formar Governo, como iniciar uma governação com estabilidade no horizonte de quatro anos”, acrescentou o secretário-geral do PS.