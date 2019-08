Costa deseja que reuniões para acabar com greve dos motoristas sejam coroadas de sucesso

O primeiro-ministro, António Costa, desejou hoje que as reuniões para terminar com a greve dos motoristas sejam “coroadas de sucesso” para que o problema seja ultrapassado antes do fim de semana, sublinhando que “o país não parou”.

“O desejo que todos temos é que este esforço final que está a ser feito para permitir levantar a última greve que ainda está em curso e abrir as portas a um diálogo total seja possível e possamos entrar já nesta nova quinzena de agosto sem mais preocupações nesta matéria”, disse aos jornalistas no final do encontro semanal com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

O primeiro-ministro espera que se esteja “já na ponta final desta situação” e que, “tal como aconteceu com a Fectrans, tal como aconteceu com o SIMM, que seja possível com o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas “encontrar as condições para que se possam sentar à mesa com a Antram”.

Como “resta um único sindicato que ainda mantém a greve”, o desejável para António Costa é que “as reuniões de hoje fossem coroadas de sucesso”.

“E portanto pudéssemos já ir para o fim de semana com este problema ultrapassado, caso contrário iremos continuar a persistir”, assegurou.

Ao fim de uma semana em que muitos receavam que “o país fosse parar, o chefe do executivo sublinhou que “o país não parou”.

“Todos temos limitações, mas o país está a funcionar normalmente”, enalteceu.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, reuniram-se hoje no Palácio de Belém, em Lisboa, para o habitual encontro semanal, uma reunião que começou com meia de hora de atraso em relação ao horário que havia sido anunciado.

Este encontro acontecia ao mesmo tempo que, no Ministério das Infraestruturas e Habitação, se mantinham reuniões com o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP).

O presidente do SNMMP, Francisco São Bento, disse hoje que, se houver negociação com a Antram, a greve que começou na segunda-feira por tempo indeterminado “será suspensa” até ao início de um plenário marcado para domingo.

O dirigente sindical falava aos jornalistas pouco depois das 16:00, à entrada de uma reunião no Ministério das Infraestruturas e Habitação, em Lisboa, à qual chegou acompanhado pelo advogado e porta-voz do SNMMP, Pardal Henriques.

Na quinta-feira à noite, no final de uma reunião no mesmo ministério, o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) desconvocou a greve e retomou as negociações com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram).

Na quarta-feira, a Antram chegou a entendimento com a federação sindical da CGTP, a Fectrans, que não tinha convocado esta greve.