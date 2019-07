Corte de 462 mil euros promove despedimentos na Lusa – Representantes dos trabalhadores

Os órgãos representativos dos trabalhadores da Lusa consideram “inaceitável” a decisão de hoje do Governo, de cortar o orçamento da Lusa para 2019, alertando que “levará a uma brutal perda da qualidade do serviço” e a despedimentos de jornalistas.

“Os órgãos representativos dos trabalhadores (ORT) da Lusa consideram inaceitável a decisão de hoje do Governo de cortar o orçamento da Lusa para 2019, que levará a uma brutal perda da qualidade do serviço da agência e a despedimentos de trabalhadores jornalistas”, indicam num comunicado conjunto.

Em causa está o corte de 462 mil euros na rubrica dos Fornecimentos e Serviços Externos (FSE).

Os órgãos que representam os trabalhadores da Lusa explicam que esta rubrica “paga muita da atividade diária jornalística da agência, incluindo salários de correspondentes e avençados, nacionais e internacionais, que agora poderão ver-se no desemprego”.

E recordam que “vinham desde há semanas denunciando a vontade do Governo em fazer um corte e alertando para o impacto”.

No comunicado, os ORT afirmam também ser “inaceitável os constrangimentos financeiros que o Governo impõe à Lusa desde há anos, com cortes sucessivos e o não cumprimento integral do contrato-programa, desde logo por não transferir anualmente a compensação prevista pelo valor de inflação”.

Recordando que promoveram ações de alerta públicas, nomeadamente junto dos grupos parlamentares, “que manifestaram concordância com as preocupações dos trabalhadores da Lusa”, os ORT exortam agora a administração a tomar medidas e “a não aceitar o corte” e adiantam que vão pedir reuniões ao primeiro-ministro e ao Presidente da República, “não excluindo outras ações de luta decididas pelos trabalhadores”.

Os acionistas da Lusa, reunidos em assembleia-geral, aprovaram hoje o Plano de Atividades e Orçamento da Lusa para 2019, depois de a sua votação ter sido adiada sucessivamente desde março.

O presidente do Conselho de Administração da Lusa, Nicolau Santos, afirmou que os limites impostos pelo Estado nos FSE tornam-no impossível de ser cumprido, a não ser com uma “redução brutal” de correspondentes.

“Há aqui um corte de 462 mil euros”, o que levaria a agência a ter de reduzir até final do ano – nos cinco meses que ainda faltam – quase 100 mil euros em Fornecimentos e Serviços Externos por mês, o que para o gestor “não é possível de cumprir”.