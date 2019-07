Motociclismo ‘Nacional’ de Motocross com arranque noturno no Ribatejo Por

É na localidade ribatejana de Paço dos Negros que amanhã à noite se inicia o Campeonato Nacional de Motocross (SX) 2019.

Com uma organização a cargo da secção de motocross do 20 Kms Almeirim, esta primeira prova do ano irá colocar em pista pilotos das categorias SX1 e SX2, Iniciados e Infantis A e B, classes que estarão nas restantes quatro provas do campeonato.

Este campeonato de verão está de regresso e promete muita animação nas pistas por onde vai passar, iniciando-se a luta pelos títulos deste ano no traçado de Paços dos Negros. Uma localidade que se pode aceder pela Auto-estrada A1, saída Santarém/Almeirim, e depois pela A13 Ponte Salgueiro Maia em direção a Almeirim e Fazendas de Almeirim, seguindo depois pela EN 578 pelas indicações Paço dos Negros/Motocross.