(CORREÇÃO)Portugal é o 2.º país da UE que mais usa carros como principal meio de transporte em viagens longas

Portugal ficou no segundo lugar entre os países da UE onde a população mais usou o carro como principal meio de transporte para viagens longas em 2017, seguindo-se o autocarro e o comboio, numa lista liderada pela Eslovénia.

De acordo com dados hoje divulgados pelo gabinete de estatísticas da União Europeia (UE), o Eurostat, de um total de cerca de 17,5 milhões de deslocações registadas no país para viagens que impliquem estadas de mais do que uma noite de portugueses em 2017, quase 80 por cento foram feitas com recurso a veículos motorizados (privados ou alugados).

Por seu lado, 4,6 por cento das deslocações foram feitas de autocarro, enquanto 3,3 por cento das viagens foram realizadas de comboio. As restantes (1,1 por cento) viagens foram feitas por outros meios de transporte como a bicicleta, segundo os dados do Eurostat, que excluem as viagens diárias.

Ainda assim, no que toca às viagens feitas de carro, Portugal foi superado pela Eslovénia, com 85 por cento daquela população a ter este como principal meio de transporte em 2017.

Já, nesse ano, onde menos se usou o carro foi no Luxemburgo, no Chipre e na Irlanda.

No que toca ao tipo de transporte, 89 por cento das viagens em Portugal em 2017 foram feitas por terra, enquanto 10,5 por cento diziam respeito a passagens aéreas e 0,5 por cento foram realizadas por via marítima.

Acresce que, das deslocações registadas no país há dois anos, 89 por cento foram feitas dentro de Portugal e 11 por cento fora.

Em toda a UE, foram registadas, nesse ano, quase 1,3 mil milhões de deslocações, a grande maioria (63,5 por cento) por carro e o resto de comboio (10,8 por cento) e de autocarro (5,5 por cento).

Também a nível comunitário, a grande maioria das viagens foram feitas por terra (80,9 por cento), seguindo-se as aéreas (17,4 por cento) e as marítimas (1,7 por cento).