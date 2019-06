Corbyn promete procurar consenso parlamentar para impedir ‘Brexit’ sem acordo

O líder da oposição britânica, o Trabalhista Jeremy Corbyn, prometeu hoje trabalhar com deputados de diferentes partidos para impedir um Brexit sem acordo e defendeu um referendo sobre qualquer documento aprovado.

Intervindo após a primeira-ministra britânica, que atualizou os deputados sobre o resultado do Conselho Europeu da semana passada em Bruxelas, Corbyn criticou os dois candidatos à sucessão de Theresa May, Boris Johnson e Jeremy Hunt, por terem admitido uma saída sem acordo se a UE não aceitar renegociar o acordo.

“Quem quer que seja o próximo primeiro-ministro, ele mal conseguirá o apoio desta Câmara, por isso não terá certamente mandato para forçar um Brexit desastroso de extrema-direita a este país. E deixo claro que os trabalhistas vão trabalhar [com deputados] de toda a Câmara para impedir uma saída sem acordo”, vincou.

O líder trabalhista defendeu também que “qualquer que seja o plano de Brexit que o novo líder conservador venha a propor, após três longos anos de fracasso, ele deve ter a confiança para voltar [a consultar] o povo sobre um acordo aprovado pelo parlamento”.

Theresa May referiu que os líderes dos restantes 27 Estados membros reiteraram o desejo de evitar uma saída britânica da UE desordenada, e que querem trabalhar “construtivamente” com o sucessor, o qual só será conhecido no final de julho.

Ambos os candidatos, Boris Johnson e Jeremy Hunt, têm afirmado a disposição de prosseguir uma saída sem acordo no final do prolongamento do processo, a 31 de outubro, se não conseguirem alterações ao acordo, em particular na questão relativa à solução para a Irlanda do Norte.