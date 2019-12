Contentor em navio atracado no porto de Setúbal está a perder ácido sulfúrico desde a manhã

Um contentor do navio Hansa Flensburg, atracado no porto de Setúbal, está a perder ácido sulfúrico desde a manhã de hoje, mas o capitão do porto diz que a situação “está controlada”.

“Fui informado a meio da amanhã de que havia um contentor com um corrimento de ácido sulfúrico no interior do navio. Foram de imediato tomadas medidas preventivas e contratámos uma empresa especializada para fazer a contenção”, disse à agência Lusa o capitão do porto de Setúbal, Alcobia Portugal.

“De acordo com a informação de que disponho até ao momento não houve qualquer contaminação do exterior do navio e não há perigo em termos ambientais nem em termos de segurança”, acrescentou o comandante do porto de Setúbal.

O responsável da capitania de Setúbal referiu ainda que a empresa contratada para resolver a situação está a isolar o contentor danificado, para que o mesmo possa ser retirado em segurança do interior do navio, o que deverá acontecer até à manhã de domingo.