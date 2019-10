Companhia aérea Binter anuncia expansão para novos destinos em África e Espanha

O presidente da companhia aérea das Ilhas Canárias Binter, Pedro Agustín del Castillo, anunciou hoje que a empresa quer “continuar a expandir-se”, pelo que valoriza novos destinos para o próximo verão, “possivelmente em África e Espanha”.

O executivo da Binter revelou após uma reunião com o presidente do governo das Ilhas Canárias, Ángel Víctor Torres (PSOE), que discutiu com o executivo canário questões relacionadas com a conectividade e os efeitos da falência do grupo de viagens britânico Thomas Cook, que provocou quebras nas vendas de passagens aéreas, ainda que a companhia já “tenha recuperado bastante e vá continuar a recuperar” desse impacto, disse Del Castillo, de acordo com a agência EFE.

O CEO da Binter disse ainda que em resposta ao próximo abandono do mercado de voos internos nas Ilhas Canárias por parte da sua concorrente Air Europa, a Binter está a planear “aumentar a frequência de voos entre ilhas, de acordo com a procura “e disponibilizará “mais ou menos aviões, consoante as necessidades”.

A Binter opera atualmente uma média de “185 voos diários entre as ilhas”, dos quais 35 há mais de três anos, detalhou.

Pedro Agustín del Castillo revelou ainda ao presidente do governo canário os “planos da companhia no curto, médio e longo prazo”, que incluem investimentos na aquisição de aeronaves brasileiras Embraer de “última tecnologia que estão a chegar”.

A nova frota dará resposta aos “planos imediatos” da companhia aérea, que passam por “acrescentar destinos” à medida que os novos aviões forem chegando.

A companhia aérea voa para 13 destinos fora das Ilhas Canárias – aos quais se acrescentarão mais três na próxima semana, Pamplona, Saragoça e Múrcia –, que “estão a funcionar razoavelmente bem”. A Binter vai ainda aumentar a frequência semanal de voos dos atuais dois para “alguns mais”, acrescentou del Castillo.

Uma subsidiária da Binter é uma das duas empresas que assegura o transporte inter-ilhas em Cabo Verde.