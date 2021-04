Nas Notícias YouTube deteta automaticamente 94 por cento de conteúdo inapropriado através de machine learning Por

Vídeos sinalizados com conteúdo impróprio são removidos antes de receberem 10 visualizações.

Ao longo dos anos, o YouTube tem vindo a disponibilizar novas métricas, tais como o número de recursos de ações por violações e os vídeos que foram restabelecidos após análise.

Desde o lançamento do Relatório de Aplicação das regras da comunidade do YouTube em 2018, a plataforma removeu mais de 83 milhões de vídeos e 7000 milhões de comentários por violarem as regras da comunidade.

Além disso, por incluir uma avaliação da capacidade de identificar conteúdo que viola as políticas, o documento tem mostrado os resultados dos grandes investimentos em tecnologias de machine learning que o YouTube fez em 2017.

Por exemplo: atualmente, o YouTube é capaz de detetar 94 por cento deste tipo de conteúdo na plataforma recorrendo a sinalização automática, sendo que 75 por cento dos vídeos são removidos antes de receberem 10 visualizações.

Hoje, o YouTube está a disponibilizar mais uma perspetiva no seu relatório que proporcionará ainda maior transparência sobre a eficácia dos nossos sistemas: a taxa de visualização de conteúdo inadequado (VVR).

Resumidamente, a taxa de visualização de conteúdo inadequado ajuda a determinar qual a percentagem de visualizações no YouTube relativa a vídeos que violam as suas políticas. As equipas passaram a acompanhar estes números em 2017, e esta é a principal métrica usada para medir o trabalho de responsabilidade.

À medida que o YouTube aumenta os investimentos em pessoas e tecnologias, nota uma queda na taxa de visualização de conteúdo inadequado. A taxa mais recente está entre 0,16 e 0,18 por cento.

Isto significa que, a cada 10 mil visualizações no YouTube, 16 a 18 das mesmas são de vídeos que violam as suas políticas.

Este resultado é 70 por cento menor em relação ao mesmo trimestre de 2017. Grande parte disso aconteceu graças aos seus investimentos em machine learning. A partir de agora, o YouTube vai atualizar a VVR a cada três meses no Relatório de aplicação das regras da comunidade.