Nas Notícias PayPal lança pagamentos com QR Code em Portugal Por

Nova funcionalidade na aplicação PayPal permite que clientes e empresas realizem transações presenciais seguras, sem contacto, numa altura em que a ameaça da Covid-19 obriga os portugueses a praticarem o distanciamento social. Esta solução vai estar disponível para compradores e vendedores, não só em lojas físicas como também em entregas ao domicílio

Numa altura em que vivemos tempos excecionais devido ao impacto do Coronavírus, o distanciamento social deixou as pessoas em alerta para situações tão simples, como a de fazer um simples pagamento num supermercado ou farmácia, através de dinheiro físico ou com um cartão de débito ou de crédito. Assim, e de forma a ajudar não só os comerciantes como também os consumidores, o PayPal disponibiliza a partir de hoje a sua nova funcionalidade de usar QR Codes para compras e vendas de produtos em 28 mercados em todo o Mundo.

Seja num estabelecimento comercial ou até numa simples venda de bens em segunda mão, o lançamento desta nova funcionalidade na aplicação PayPal permite a todas as pessoas fazerem compras ou vendas presenciais, de forma segura e sem contacto físico. O recurso estratégico ao pagamento por QR Code permite assim ajudar a manter o distanciamento de 1,5 metros entre vendedores e consumidores, evitar o uso de moedas e notas, faturas em papel ou até qualquer necessidade de interação presencial.

Sabemos que, dadas as circunstâncias, comprar e vender produtos de uma forma consciente e com segurança está na mente de muitas pessoas em todo o Mundo. À medida que a situação do Coronavírus evoluiu, assistimos a um aumento da procura de pagamentos digitais, o que nos levou a desenvolver esta transição como resposta a uma nova necessidade”, afirmou John Kunze, vice-presidente of Branded Experiences, do PayPal.

“O lançamento dos QR Codes para compradores e vendedores não só incorpora a segurança e comodidade da utilização do PayPal, como também tem em consideração das exigências do distanciamento social decretado, mesmo quando algumas das restrições começam a ficar mais ligeiras em muitos países”, acrescentou.

Adicionalmente, o PayPal está a oferecer de forma gratuita esta funcionalidade durante um período de tempo limitado, reafirmando assim os esforços internos no apoio aos seus clientes durante este período crítico.

Intruções para pagamentos PayPal com QR Code:

Utilizar a funcionalidade do QR Code na aplicação PayPal é uma forma rápida e segura para concluir uma transação pessoalmente, evitando qualquer necessidade de ter de agarrar em moedas ou notas. Por exemplo, os clientes que estão a vender artigos num mercado ou numa loja, podem imprimir um QR Code, colocá-lo em cima de um balcão e simplesmente informar os seus clientes que só precisam de fazer a digitalização (apontar a câmara de um smartphone) do código impresso, introduzir o valor que estão a pagar na aplicação PayPal e enviar de seguida a quantia em causa. Isto permite também que a interação com a caixa registadora ou o dinheiro físico em circulação seja limitada, para a segurança de todos.

Para um consumidor que pretenda fazer um pagamento com o QR Code, apenas tem de aceder à sua aplicação PayPal, clicar em “Enviar” e tocar no símbolo ‘QR Code’, no canto superior direito. Após abrir a câmara fotográfica, o consumidor pode digitalizar o ‘QR Code’ para fazer a sua compra e seguir as instruções apresentadas no ecrã para completar a transação.

Esta funcionalidade já está disponível em 28 mercados na Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslovénia, Eslováquia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hong Kong, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Suécia, Suíça e EUA.