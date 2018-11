Apresentações/Novidades Citroën C5 Aircross finalista do Carro do Ano Por

O Citroën C5 Aircross está entre os sete finalistas do ‘Carro do Ano’, escolhidos entre as 38 propostas inicialmente candidatas.

O júri europeu avalia vários pressupostos sobre qual será a melhor proposta lançada no mercado pelos construtores, num concurso que decorre desde 1964.

Atualmente este prestigiado troféu é decidido por 60 jornalistas oriundos de 23 países europeus, que avaliam os modelos com base em critérios como a relação preço/qualidade, design, conforto, segurança, tecnologias e desempenho ambiental.

O ‘Carro do Ano 2019’ será anunciado a 4 de março durante o Salão Automóvel de Genebra, e até lá se vai perceber em que critério ou critérios o C5 Aircross foi melhor avaliado. O modelo da Citroën foi apresentado no último Salão de Paris e será lançado no mercado a partir de dezembro.

A marca francesa define o seu SUV como um automóvel de referência no seu segmento, destacando-o em termos de tecnologia a bordo – como o Airbumbs, o Citroën Advanced Confort – ou a modularidade, sendo que o ‘irmão mais novo’, o C3 Aircross atingiu as 120 mil unidades vendidas em toda a europa.

Convém lembrar também que o C5 Aircross é avaliado, tal como os outros seis candidatos ao título de Carro do Ano 2019, em testes comparativos, onde os vários critérios são também reanalisados pelo júri.