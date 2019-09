Circulação na A1 entre Estarreja e Ovar retomada

A circulação na Autoestrada 1 (A1) entre os nós de Estarreja e Ovar já foi retomada, revelou hoje à Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

“Houve um constrangimento momentâneo devido à intensidade do fogo na freguesia de Válega [no concelho de Ovar], mas a circulação está normal”, afirmou à Lusa o comandante do CDOS de Aveiro, António Ribeiro, que comunicara o corte da A1 às 15:00.

O incêndio em questão teve início às 12:49 e chegou a território contíguo do município de Santa Maria da Feira, mas pelas 16:15 estava confinado ao concelho de Ovar, sendo combatido por 161 operacionais, com o apoio de 43 meios terrestres e quatro aéreos.

Ainda segundo o CDOS, não há populações em risco, mas o fogo está a lavrar com alguma intensidade, devido às altas temperaturas que se fazem sentir na região.