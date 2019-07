Ciclo de cinema ao ar livre regressa a Sintra com “heróis do grande ecrã”

O ciclo “Esplendor na Relva”, de cinema ao ar livre nos jardins do Palácio de Monserrate, em Sintra, vai regressar de 02 a 31 de agosto, com a exibição de 20 filmes dedicados aos “heróis que fizeram história no grande ecrã”, anunciou a organização.

A 3.ª edição do “Esplendor na Relva” apresenta 20 produções cinematográficas selecionadas pelo cineasta João Mário Grilo.

Esta edição “oferece uma experiência única que incorpora os cenários da sétima arte com um dos mais belos cenários da paisagem cultural de Sintra”, lê-se no comunicado, da Parques de Sintra – Monte da Lua.

No anfiteatro natural do relvado do Parque e Palácio de Monserrate vai ser possível recordar filmes de cineastas como Woody Allen, Martin Scorsese, Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock e Steven Spielberg.

Aos sábados e domingos de agosto, vai ser possível rever 20 heróis “que contribuíram para o imaginário comum de gerações”, como Rick, que Humphrey Bogart imortalizou no filme “Casablanca”, realizado por Michael Curtiz, o Computador Hal, de “2001, Odisseia no Espaço”, de Stanley Kubrick, Indiana Jones, de “Os Salteadores da Arca Perdida”, de Spielberg, e o super-homem, apresentado como o “herói dos heróis”.

O ciclo, promovido pela empresa Parques de Sintra – Monte da Lua, “promete proporcionar aos espectadores uma viagem no tempo e na imaginação, pelo melhor da sétima arte e do património arquitetónico e paisagístico”, pode ler-se na informação.

“Esplendor na Relva” vai oferecer, “a pensar nas crianças”, nas matinés de domingo, sessões dedicadas às famílias, com a exibição de filmes como “Justin e a Espada da Coragem”, “Tarzan” e “Asterix: O Domínio dos Deuses”, entre outros.

No auditório do palácio serão apresentadas, à semelhança do ano anterior, sessões “mistério” com a mostra de “filmes surpresa”, revelados apenas no momento.

O Palácio de Monserrate vai permanecer aberto ao público, para visitas, entre as 20:00 e as 21:30, assim como a Casa de Chá de Monserrate, em Sintra.

Os bilhetes para as sessões noturnas, no relvado, e as sessões mistério, no auditório, já estão à venda e podem custar entre cinco euros, para jovens dos 06 aos 18 anos, e 10 euros para adultos.

A empresa transportadora Scotturb vai disponibilizar aos portadores de bilhete para o ciclo de cinema, transporte gratuito entre a estação ferroviária de Sintra e o Parque de Monserrate.