Fórmula 1 Barcelona ainda sem contrato para Grande Prémio em 2020 Por

Os responsáveis pelo Circuito da Catalunha negaram rumores sobre um prolongamento do contrato para receber o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1.

Através de um comunicado, os promotores da prova de Barcelona reafirmaram que ainda não tem a certeza se o evento integrará o calendário do Campeonato do Mundo em 2020.

“Nenhum acordo foi ainda encontrado com a F1 para renovar o contrato respeitante ao Grande Prémio de Espanha no Circuit de Catalunya. As negociações para a renovação deste acordo decorrem e continuam em aberto”, lê-se no documento.

Os promotores do Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1 acrescentam: “Quando um acordo for alcançado, seja uma recondução ou não, a informação será revelada oficialmente pelos canais habituais do Circuit de Catalunya”.

O calendário da próxima época deverá evoluir sensivelmente, com a chegada de Hanói (Vietname) e o regresso de Zandvoort (Holanda). E para além de Barcelona, também Hockenheim está ainda a ter a sua continuidade negociada, nomeadamente este fim de semana no ‘paddock’ do Grande Prémio da Alemanha.

Também o Grande Prémio do México está a tentar renovar o seu contrato com a F1, tal como Monza, apesar do circuito italiano dispor já de um pré-acordo.