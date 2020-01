Cerca de 15 mil pessoas manifestam-se em Madrid em defesa da Constituição

Cerca de 15 mil pessoas, segundo fontes policiais, manifestaram-se hoje no centro de Madrid em defesa da Constituição e da unidade do país, convocadas através das redes sociais.

Centenas de manifestantes deslocaram-se da Praça de Colombo até às cercanias do Congresso, onde decorria a sessão de debate de investidura do candidato à presidência do Governo, Pedro Sánchez, numa iniciativa que foi promovida através de contas na rede social Twitter (@porlasociedade), sob o lema “Para o futuro de Espanha”.

Os manifestantes ostentavam bandeiras espanholas e cartazes, enquanto cantavam ‘slogans’ como “sou espanhol” e “fora Sánchez”, numa demonstração de desconfiança para com o Governo de coligação que nos próximos dias será investido e num momento em que os apelos ao independentismo na Catalunha dividem a sociedade espanhola.

Enquanto decorria a manifestação, no palácio do Congresso o candidato à presidência do Governo dizia que com o seu executivo “não se vai dividir Espanha, não se vai rasgar a Constituição”, mas na Praça de Colombo um jovem lia um manifesto explicando que o protesto procura demonstrar que, apesar das promessas dos governantes, a sociedade está preocupada com a situação política.

“Somos pessoas comuns que saíram às ruas para se manifestar em defesa dos seus interesses”, diz o manifesto, que apela à unidade do país e pede que “o futuro não dependa de partidos que queiram dividir a Espanha”.