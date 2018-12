Mundo Carro roubado com crianças no interior: uma história de terror com final feliz Por

Um automóvel foi roubado na manhã desta segunda-feira, em Collado Villalba, Espanha, com duas crianças no interior: um menino de 5 anos e um bebé de 11 meses. As vítimas já foram resgatadas e encontram-se bem, adianta a Antena 3.

O assalto ao automóvel ocorreu na manhã de hoje, em Collado Villalba, Madrid, quando uma mãe se deslocava para a escola e o infantário, onde iria deixar os filhos.

A mulher saiu do veículo e um homem, com cerca de 40 anos, apoderou-se do mesmo, arrancando, com os dois menores no interior.

A criança de 5 anos foi encontrada pouco tempo depois, perto de um parque, sem sinais de violência.

O bebé viria a ser resgatado mais tarde, também sem ferimentos. Estaria dentro do carro, que foi abandonado em Fuenlabrada, segundo a imprensa espanhola.

Durante um direto, a Antena 3 transmite a notícia do resgate do bebé.

O prefeito de Collado Villalba, Mariola Vargas, explicou em declarações à Antena 3 que o “objetivo do ladrão foi roubar o carro”.

Não se sabe ainda se o suspeito foi detido.

As crianças, e a mãe, encontram-se bem.