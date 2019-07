Motores Campeonato de Portugal de Karting prossegue em Viana do Castelo Por

O Campeonato de Portugal de Karting KIA está de regresso no próximo fim de semana, para disputar a quarta e penúltima prova da temporada no Kartódromo de Viana do Castelo.

A prova, organizada pelo Clube Automóvel do Minho (CAM), promete emoções fortes, pois apesar de não ser decisiva é fundamental para as contas do campeonato, antes da derradeira ronda, agendada para meados de setembro, em Palmela.

Hugo Marreiros chega ao Alto Minho na liderança da categoria X30 Super Shifter, com os mesmos 70 pontos que Rita Teixeira e mais 2,5 do que Rodrigo Ferreira, terceiro colocado. No entanto o piloto portuense é líder da classe Sénior – dos 16 aos 31 anos – com 87,5 pontos, mais um do que Tiago Teixeira e mais 1,5 pontos que Rita Teixeira.

Na classe Master – dos 32 aos 45 anos – Hugo Marreiros é o comandante, com 93 pontos, mas 13 pontos do que Fábio Mota. Joel Magalhães é terceiro, com 76 pontos.

Já na classe Gentleman – mais de 45 anos – João Dias chega a Viana do Castelo no primeiro posto, com 72,5 pontos, contra apenas 32,5 de Manuel Ramos.

Guilherme de Oliveira é o líder da categoria X30 Sénior, com 92 pontos, seguido de Zdenek Chovanek com 65,5 e de Mariana Machado com 62. Luís Alves lidera a Júnior – dos 12 aos 14 anos – com 85,5 pontos. Logo atrás surgem Ivan Dominguez com menos 5,5 pontos e Miguel Silva com menos 24 pontos.

Na categoria Juvenil – pilotos entre os 10 e os 12 anos de idade – Adrian Malheiro comanda destacado com 112,5 pontos, enquanto José Pinheiro, com 82,5 pontos, e João Oliveira, com 81 pontos, surgem nas segunda e terceira posições, respetivamente.

Maria Germano Neto chega a Viana na frente da categoria Cadete – dos 7 aos 10 anos – com 98 pontos, mais 25,5 do que Noah Monteiro e mais 35 do que Santiago Alves.

Finalmente na categoria Iniciação – dos 5 aos 7 anos – Romeu Mello é o líder, com 100,5 pontos, mais seis do que Guilherme Morgado, o segundo classificado, e mais 25,5 pontos que Joana Lima, terceira posicionada.