Motores Campeões do Mundo na apresentação do Estoril Classics Por

Ex-pilotos como Giancomo Agostini e Ari Vatanen são algumas das personalidades que vão marcar presença na apresentação da edição 2019 do Estoril Classics.

O acontecimento vai ter lugar no Hotel Palácio Estoril no dia 25 de março, pelas 16h30, e deverá contar com outros nomes da Fórmula 1 e Protótipos, bem como Patrick Peter, organizador da Le Mans Classic, da Spa Classic e do Chantilly Art & Elegance.

Peter também é presidente da Comissão Histórica Internacional – FIA, além de ter sido co-fundador do campeonato BPR – juntamente com Jürgen Barth e Stéphane Ratel – que no final da década de 1990 criou as bases para o atual Blancpain GT Series.

A apresentação do Estoril Classic estará a cargo do presidente da Associação de Turismo de Cascais, Duarte Nobre Guedes, também ele um ex-piloto de circuitos, e contará com a presença de Carlos Carreiras, autarca de Cascais.

A segunda edição do Estoril Classics vai acontecer em outubro, no Estoril. É o único evento no País que reúne cinco disciplinas de motas e automóveis clássicos, através das provas: Rally de Portugal Histórico, Concurso de Elegância ACP, Fórmula 1 Classic, Spirit of Speed Bikes, Historic Endurance e Sports Cars. Com uma dimensão internacional, atrai entusiastas de todos os cantos do mundo e reúne as maiores lendas do motociclismo, automobilismo e elegância.

A primeira edição, em 2018, levou ao Circuito do Estoril e Jardins do Casino Estoril cerca de 65 mil pessoas, ao longo dos 6 dias da iniciativa. Para este ano, a expetativa da organização é de superar estes números.

O evento é organizado pela Associação de Turismo de Cascais, tendo como parceiros o ACP – Automóvel Club de Portugal, a Race Ready – Iberian Historic Racing, e o Motor Clube do Estoril. Conta ainda com o apoio do Estoril Sol e do Circuito do Estoril.