Motores Estoril Classics faz regressar F1 históricos a Portugal em Outubro Por

A edição 2019 do Estoril Classics vai fazer regressar os Fórmula 1 históricos ao nosso país a 12 e 13 de outubro. Mas não se vai limitar a isso.

O evento organizado pela Associação de Turismo de Cascais também vai ter corridas de carros desportivos e de motociclismo histórico, num programa que também inclui carros de ralis e um concurso de elegância.

Em 2018 o Estoril Classics levou ao Autódromo cerca de 65 mil espetadores, esperando-se que esse número ou se repita ou seja batido, numa competição que vai ter em pista mais de 150 automóveis de competição avaliados em cerca de 40 milhões de euros, representando mais de 20 nacionalidades diferentes, num programa com 14 corridas.

Obviamente que a F1 Classic será o ‘prato-forte’ do programa, onde inesquecíveis monolugares produzidos até 1984 vão evoluir nas curvas do Circuito do Estoril. Marcas como a Lotus, McLaren, Williams ou Hesketh estarão representadas, marcando a era de 1970 e dos anos de 1980, guiados na altura por nomes como Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, James Hunt, Alain Prost, Nigel Mansell ou Ayrton Senna.

Além do mais estas máquinas com mais de 500 cv de potência vão estar nas suas cores originais, com as cores garridas dos patrocínios da época, que para os que viveram aquelas eras serão certamente reconhecíveis. Para os espetadores mais novos será uma descoberta.

Uma novidade da edição deste ano do Estoril Classics será uma nova corrida de Fórmula 1 para modelos até 1966. A HGPCA (Historic Grand Prix Cars Association) irá regressar ao Autódromo do Estoril com os seus F1 com mais de 50 anos, numa época de pura condução, onde não existiam apêndices aerodinâmicos, túneis de vento, pneus ‘slick’ ou patrocinadores.

Nesta corrida da HGPCA haverá em pista máquinas como os Maserati 250F, Alfa Romeo P3, Lotus 16 ou Cooper T43. Modelos rarísimos avaliados em milhões de euros, como valiosos serão carros que vão alinhar na exclusiva competição 1000km Sports Car, que conta com carros de Turismo e GT que correram no Campeonato do Mundo de Carros de Sport entre 1964 e 1974. É aqui que encontramos os extravagantes Lola T70, Chevron B19 ou GRD.

A Fórmula Júnior Historic Racing Association traz de novo à pista portuguesa o Troféu FIA Lurani (criado em 19959, que recria a época dos grandes prémios entre 1559 e 1963 e está presente anualmente no Goodwood Circuit Revival Meentig.

Da mesma forma que está de regresso o Iberian Historic Endurance para Turismos e GT até 1976. Uma competição galardoada, que colocam em pista máquinas como os Alfa Romeo GTA, os Porsche 911 ou os Jaguar E-Type. A isto acrescenta-se uma prova de Grupo 1 nacionais, com carros como os Ford Escort, Ford Capri, Volkswagen Golf GTi ou BMW 2002, bem como os Mini do Troféu Mini Mighty ou os Datsun 1200 da Production Cup.

Mas as duas rodas também serão contempladas, com a Spirit of Speed – o maior clube europeu de motas clássicas de estrada, que traz ao Estoril mais de 40 modelos de competição.